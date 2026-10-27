Premierul României, Luca Niculescu: „Sperăm că R. Moldova va deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea la UE până la sfârșitul anului”

Premierul României, Luca Niculescu, speră că Republica Moldova va deschide toate clusterele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2026. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat posturilor Radio România Chișinău și TVR MOLDOVA.

„Sperăm să deschideți și ultimele clustere de negociere până la finalul acestui an. Aveți tot sprijinul nostru”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul român a subliniat că relația dintre România și R. Moldova este una „specială” și a afirmat că Bucureștiul va continua să susțină integrarea europeană a R. Moldova.

„Relația cu R. Moldova este una extrem de specială pentru noi. Vom acorda sprijin, așa cum o facem deja, pentru aderarea la Uniunea Europeană, pentru că, în clipa de față, este cel mai bun mod de a ne apropia și, cum cunoaștem și noi din proprie experiență, de a ne dezvolta”, a spus oficialul.

În interviu, Niculescu a vorbit și despre experiența României după aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, la momentul aderării, nivelul de dezvoltare al României era sub o treime din media UE, iar în prezent a ajuns la aproximativ 80% din aceasta.

Premierul a menționat că aderarea a adus beneficii populației, dar a recunoscut că în România persistă disparități și că nu toți cetățenii au beneficiat în aceeași măsură de integrarea europeană.

Totodată, șeful Guvernului de la București a evidențiat importanța cooperării dintre cele două state pentru combaterea dezinformării, pe care a descris-o drept un pericol major pentru regiune.