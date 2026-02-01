Elevii din Chișinău revin, de luni, la ore cu prezență fizică

După o săptămână de ore online, elevii din capitală revin de luni, 2 februarie, la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a spus că „părerile au fost împărțite”.

Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luni în capitală se prevăd maxim -9°C, în timpul zilei, și până la -16°C, în timpul nopții.

Mai devreme, Serviciul meteorologic a emis o avertizare de vreme geroasă, valabilă pentru nordul țării, în perioada 1 februarie, ora 20:00 – 3 februarie, ora 10:00.

În comparație cu Chișinău, elevii din municipiul Bălți vor continua orele la distanță în primele zile ale lunii februarie. Direcția învățământ, tineret și sport a prelungit până pe 3 februarie măsura aplicată din 28 ianuarie.