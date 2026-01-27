După Chișinău, și școlile din Bălți trec la învățământ online

Începând cu 28 ianuarie, toate instituțiile de învățământ din municipiul Bălți vor activa temporar în regim de învățământ la distanță. Totodată, grădinițele vor primi copiii începând cu ora 8:00, cu o oră mai târziu decât programul obișnuit, exclusiv pentru părinții care nu au posibilitatea să îi lase acasă. Anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie, de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov.

Potrivit edilului, măsura a fost luată din cauza înrăutățirii condițiilor meteo.

„Începutul zilei de muncă la întreprinderile și instituțiile din municipiul Bălți se transferă pentru ora 9:00. Conducătorii pot decide organizarea muncii la distanță pentru angajați. Aceste măsuri vor fi valabile până la sfârșitul săptămânii curente (…).

Serviciile comunale activează în continuare în regim intensificat. Vom reveni cu informații suplimentare privind eventuale noi decizii”, a spus el într-o postare pe Facebook.

Recent, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a recomandat instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor.

La nivel național, Administrația Națională a Drumurilor a implicat 115 de unități de tehnică pentru a împrăștia peste 1075 de tone de sare tehnică și circa 295 de tone de material antiderapant din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii vin cu următoarele recomandări:

Pentru pietoni:

Evitați deplasările care nu sunt strict necesare în condiții de polei;

Optați pentru încălțăminte cu talpă antiderapantă;

Deplasați-vă cu prudență, cu pași mici, și evitați suprafețele alunecoase;

Traversarea străzilor trebuie efectuată exclusiv prin locurile special amenajate.

Pentru conducătorii auto: