Poleiul care a cuprins drumurile și trotuarele din R. Moldova în aceste zile nu afectează doar circulația, dar și starea noastră psihică. Psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie avertizează că în astfel de contexte, protejarea siguranței fizice trebuie să meargă mână în mână cu grija pentru echilibrul emoțional. „Nu putem controla gheața de pe străzi, dar putem controla «climatul» din propria locuință și din suflet. Fiți blânzi cu voi înșivă. Nu lăsați gheața de afară să vă «înghețe» spiritul și creierul, puterea și sensibilitatea”, spune aceasta.

Psihologa precizează faptul că situația meteorologică din aceste zile pune o presiune enormă pe starea noastră psihică, iar iritarea, epuizarea, furia și sentimentul de neputință sunt tot mai prezente în fiecare zi. Conform Danielei Terzi-Barbăroșie, reacțiile emoționale intense nu sunt un semn de slăbiciune, ci un răspuns firesc al creierului la un mediu perceput ca periculos. „Când mediul exterior devine ostil, nu este vorba doar de un disconfort logistic. Este un atac direct asupra sentimentului nostru de siguranță de bază”, spune ea.

