Majoritatea școlilor din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică și pe 28 ianuarie

Majoritatea instituțiilor de învățământ din R. Moldova au desfășurat orele cu prezență fizică miercuri, 28 ianuarie. Elevii din 48 de școli vor recupera ulterior ziua de studii, după ce au stat acasă astăzi.

Ministerul Educației și Cercetării a informat că, pe 28 ianuarie, procesul educațional s-a desfășurat în mai multe formate, în funcție de deciziile adoptate la nivel local.

Potrivit datelor oficiale, 530 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional online, iar 28 de instituții au activat în format mixt, cu prezență fizică și online. În alte 48 de instituții, activitatea didactică a fost suspendată temporar, urmând ca orele să fie recuperate ulterior.

Totodată, 404 instituții de învățământ au desfășurat activitatea didactică cu prezență fizică, iar în alte 161 de instituții orele au început cu prezență fizică începând cu ora 09:00.

Reprezentanții ministerului precizează că direcțiile de educație și instituțiile de învățământ „evaluează zilnic situația și vor lua decizii menite să asigure protecția și siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului din școli. Autoritățile anunță că vor reveni cu informații actualizate”.

Pe 25 ianuarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile generate de polei, Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ și organelor locale de specialitate din domeniul educației să evalueze situația specifică fiecărei școli și să decidă dacă este necesară aplicarea unui regim special de desfășurare a lecțiilor.

În municipiul Chișinău, toate instituțiile de învățământ au fost închise luni, 26 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Apoi, școlile și-au continuat activitatea online.