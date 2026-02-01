Temperatura va scădea până la -20°C: meteorologii au emis cod galben de vreme geroasă pentru o parte a țării

Serviciul meteorologic a emis o avertizare, cod galben, de vreme geroasă pentru partea de nord a țării, valabilă în perioada 1 februarie, ora 20:00 – 3 februarie, ora 10:00.

Potrivit specialiștilor, în majoritatea zonelor vizate se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, în special pe parcursul nopții și al dimineții. Minimele termice pot coborî până la -20°C și chiar mai jos.