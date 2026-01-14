DOC Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă, obligați să țină evidența lucrărilor. Un nou regulament va reglementa activitatea din domeniu

Un nou regulament care se referă la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură a fost aprobat în ședința de miercuri, 14 ianuarie, a Guvernului.

Documentul instituie un mecanism oficial de calificare și înregistrare, menit să asigure calitatea lucrărilor, siguranța instalațiilor și protecția consumatorilor, arată un comunicat al Ministerului Energiei (ME).

„Documentul stabilește cadrul juridic necesar pentru calificarea și înregistrarea instalatorilor de sisteme care utilizează surse de energie regenerabilă, definește cerințele obligatorii aplicabile acestora, regulile de verificare a sistemelor SER instalate, precum și procedurile de recunoaștere a certificărilor sau calificărilor obținute în alte state (…).

Un element esențial al noii reglementări este introducerea obligației de trasabilitate a lucrărilor. Instalatorii vor fi obligați să țină evidența sistemelor instalate și să transmită semestrial către Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) lista lucrărilor realizate, cu informații relevante despre beneficiar, tipul sistemului și caracteristicile tehnice. Această măsură permite efectuarea de verificări ulterioare, inclusiv în caz de defecte, reclamații sau riscuri de securitate, și contribuie la creșterea responsabilității în domeniu”, susțin reprezentanții instituției în comunicat.

Responsabilii din cadrul ME afirmă că necesitatea acestui Regulament este susținută și de situația actuală din piață. În prezent, potrivit instituției, sunt înregistrați oficial doar 38 de instalatori de sisteme fotovoltaice, în timp ce estimările indică existența a peste 100 de instalatori calificați care activează în afara cadrului reglementat, fără a fi monitorizați sau incluși în registrele oficiale.

Totodată, proiectul prevede abrogarea unui regulament aprobat în 2018, care nu ar „mai corespunde realităților actuale ale pieței și evoluțiilor tehnologice”.

Intrarea în vigoare a Regulamentului este prevăzută la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial.