Guvernul SUA alocă 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș: „Va conecta direct R. Moldova de România și de rețeaua europeană”

Guvernul SUA anunță miercuri, 17 septembrie, că a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, o inițiativă în valoare de 130 de milioane de dolari. Conform Executivului de la Chișinău, aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct R. Moldova de România și de rețeaua europeană.

Reprezentanții Ambasadei SUA în R. Moldova susțin într-o notă informativă că proiectul ar urma să consolideze „rețeaua electrică a Moldovei și va spori securitatea ei energetică”.

„Proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Moldovei să adopte și să utilizeze tehnologii americane (…). Prin sprijinul specific al inițiativei noastre în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei. Creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane în Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale”, susține misiunea diplomatică.

Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, investiția guvernului american va acoperi construcția integrală a liniei.

„Datorită parteneriatului pentru investiții cu Statele Unite ale Americii, Guvernul va construi linia electrică de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș – o nouă conexiune care înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice. Investiția Guvernului american va fi de 130 de milioane de dolari și va acoperi construcția integrală a liniei, care va conecta direct Moldova de România și de rețeaua europeană (…)”, subliniază premierul pe Facebook.

Linia Chișinău-Vulcănești ar urma să fie gata în acest an. Astfel, în afară de aceasta, R. Moldova va mai avea două conexiuni de înaltă tensiune. Una pe segmentul de nord al țării cu Bălți – Suceava, care, potrivit Guvernului, se află la etapa de proiectare, și a doua pe regiunea de centru a R. Moldova, Strășeni-Gutinaș.