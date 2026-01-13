Construcția liniei electrice aeriene Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor ministrului energiei în cadrul vizitei de lucru la Washington

Proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic și identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică se regăsesc pe agenda discuțiilor ministrului Energiei cu oficialii americani. Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington, SUA, în perioada 15–16 ianuarie, anunță ministerul.

În cadrul vizitei, ministrul Energiei va avea mai multe întrevederi cu Secretarul pentru energie al Statelor Unite, Chris Wright, și cu reprezentanți ai Departamentului Energiei, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, cu Sara Thannhauser, director asociat pentru politică și implementarea sancțiunilor în cadrul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei al SUA, precum și cu senatori americani.

„Un subiect important al discuțiilor îl va constitui proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, un parteneriat reciproc avantajos pentru SUA și Republica Moldova, care va crea oportunități pentru companiile din SUA și va spori securitatea energetică a Moldovei”, comunică Ministerul Energiei.

Agenda mai include discuții cu reprezentanți ai companiilor americane din sectorul energetic, în vederea stabilirii unor parteneriate reciproc avantajoase, atragerii investițiilor, a transferului de expertiză, precum și participarea la o masă rotundă de experți, organizată de Atlantic Council, dedicată provocărilor și perspectivelor securității energetice în regiune.

Parteneriatul are drept obiective deschiderea pieței pentru companiile din SUA, creșterea independenței energetice a țării, diminuarea pierderilor din rețea și îmbunătățirea viabilității sectorului electroenergetic cu implicarea companiilor din SUA, în contextul procesului eliminării dependenței de o singură sursă de energie (gazul rusesc și energia electrică produsă la centrala Termoelectrică MGRES) și diversificării atât a capacităților de generare cât și a rutelor de aprovizionare.