Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, despre datele personale sustrase în atacul cibernetic: „Riscurile directe pentru cetățeni sunt foarte mici”

Riscurile directe pentru cetățeni în urma atacului cibernetic în care au fost extrase date personale asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri sunt, în prezent, foarte mici, susține directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Potrivit acestuia, datele ar putea fi folosite de escroci pentru a câștiga încrederea oamenilor și a-i determina să divulge informații mai sensibile. Declarațiile au fost făcute în ediția din 27 octombrie a emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1.

„Din ce am monitorizat noi, riscurile la moment sunt foarte mici. Riscurile directe pentru cetățeni sunt foarte mici. Desigur, dacă cetățeanul va fi contactat și va da mai multă informație, riscurile cresc exponențial”, a declarat Diaconu.

Oficialul a îndemnat cetățenii să fie atenți la mesajele primite și la eventualele tentative ale escrocilor de a se prezenta drept reprezentanți ai băncilor sau ai altor instituții. El a precizat că datele extrase nu permit, de unele singure, accesarea cardurilor bancare sau transferarea proprietăților.

„Cu aceste date nu poți procesa cardurile bancare. Cu aceste date nu poți transcrie mașina de pe un cetățean pe altul sau apartamentul. Deci, financiar, suntem destul de safe”, a afirmat șeful Centrului Național de Management al Crizelor.

Potrivit lui Diaconu, cea mai mare parte a datelor sustrase vizează IDNP-urile, însă au fost extrase și informații asociate unor servicii și documente, inclusiv certificate medicale și de căsătorie. Riscurile pot crește atunci când aceste informații sunt combinate cu alte date personale.

Serviciile afectate au fost repuse treptat în funcțiune

Diaconu a declarat că primele măsuri luate de autorități au vizat suspendarea serviciilor afectate, pentru a opri scurgerea datelor. Ulterior, acestea au fost verificate și repuse treptat în funcțiune. Printre serviciile suspendate temporar s-au numărat cele de eliberare a licențelor și certificatelor.

Oficialul a recunoscut că investigația privind incidentul și vulnerabilitățile exploatate nu este încă finalizată.

„Vulnerabili suntem pentru că foarte multe sisteme sunt vechi. Evoluția sistemelor care caută breșe este una spectaculoasă, una care poate genera mii de verificări pe secundă”, a declarat Serghei Diaconu.

Anterior, AGE a anunțat că datele aferente a circa 750 de mii de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, anunță Agenția de Guvernare Electronică (AGE).