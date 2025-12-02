Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, cercetată într-un dosar de corupție, a fost transferată în arest la domiciliu

Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, vizată într-un dosar penal pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență, a fost transferată din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța a admis parțial demersul procurorului de caz privind prelungirea măsurii preventive și a dispus aplicarea arestului la domiciliu pentru un termen de 30 de zile, scrie Jurnal TV.

Potrivit Procuraturii Generale, schimbarea măsurii preventive a fost dispusă în contextul examinării circumstanțelor cauzei și a stadiului urmăririi penale. Decizia a fost pronunțată joi, 27 noiembrie, iar informația a fost confirmată pentru Jurnal TV de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.

La sfârșitul lunii octombrie, oamenii legii au comunicat că două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Conform unui comunicat de presă emis de CNA, directoarea liceului și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți, iar adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate.

Aceștia sunt bănuiți de delapidarea mijloacelor bănești aflate la balanța instituției de învățământ, prin angajări fictive, precum și de pretinderea, acceptarea și primirea sistematică de mijloace financiare de la diverși agenți economici echivalente cu aproximativ 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări. Totodată, „există bănuieli rezonabile că funcționarii ar fi primit bani de la părinții elevilor înmatriculați la studii, fără temei legal, sub diverse pretexte”.

„În cadrul operațiunii, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile persoanelor vizate, precum și la sediile unor agenți economici implicați în activitatea infracțională. De la fața locului, au fost ridicate documente contabile, contracte de achiziție, sume de bani, proveniența cărora urmează a fi stabilită și alte materiale relevante pentru cauză, iar directorul liceului și reprezentantul unui agent economic din municipiul Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii CNA”, se arată în comunicat.

ZdG a scris anterior că aproape un milion de lei din bugetul liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost împărțit între patru firme, angajate pe rând pentru realizarea unor lucrări din același spectru. Datele consultate de ZdG arată că două dintre companii au fost reprezentate de un tânăr care din 2023 era angajat în calitate de electrician la liceu – una era a lui, iar alta a socrului său. A treia firmă care a primit bani aparține unui fost coleg de școală al acestuia, iar a patra fusese înființată cu mai puțin de un an în urmă.

10% din banii alocați pentru reparații s-ar fi scurs direct în buzunarul directoarei liceului, arată datele publicate de Centrul Național Anticorupție, care a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Organele de drept investighează și o serie de angajări fictive în cadrul instituției de învățământ.

ZdG a constatat că, la liceu, în calitate de măturătoare, este angajată și soția electricianului, tot el reprezentantul a două firme care au efectuat lucrări în cadrul instituției. Aceasta este cercetătoare științifică stagiară la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și doctoriță ORL de formare, iar angajații instituției de învățământ ne-au informat că nu au văzut-o niciodată la muncă pe teritoriul acesteia.