AUDIO Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției – cercetat în stare de libertate

Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Conform unui comunicat de presă emis de CNA, directorul liceului și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți, iar adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate.

UPDATE 12:10 „Eu și așa am încălcat legea, că trebuia să fac licitație obligatoriu”, se aude directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, spunând în interceptările publicate de CNA în contextul perchezițiilor făcute joi, 30 octombrie.

Potrivit datelor de pe pagina web a instituției de învățământ, funcția de director este ocupată de Natalia Bulat. Aceasta a fost numită în iulie 2021.

Natalia Bulat. Sursa: asachi.md

Aceștia sunt bănuiți de delapidarea mijloacelor bănești aflate la balanța instituției de învățământ, prin angajări fictive, precum și de pretinderea, acceptarea și primirea sistematică de mijloace financiare de la diverși agenți economici echivalente cu aproximativ 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări. Totodată, „există bănuieli rezonabile că funcționarii ar fi primit bani de la părinții elevilor înmatriculați la studii, fără temei legal, sub diverse pretexte”.

„În cadrul operațiunii, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile persoanelor vizate, precum și la sediile unor agenți economici implicați în activitatea infracțională. De la fața locului, au fost ridicate documente contabile, contracte de achiziție, sume de bani, proveniența cărora urmează a fi stabilită și alte materiale relevante pentru cauză, iar directorul liceului și reprezentantul unui agent economic din municipiul Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii CNA”, se arată în comunicat.