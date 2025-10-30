Mărturiile unui grup de angajați de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, înainte de dosarul penal în care este cercetată conducerea instituției. Aceștia au reclamat că ar fi „tratați ca niște animale”

Un grup de angajați ai Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a reclamat, încă la începutul anului 2025, neregulile care ar avea loc în instituție. În mesajele trimise anonim unei organizații care luptă cu corupția din sistemul de învățământ, angajații au vorbit despre angajările fictive care ar avea loc la liceu, care sunt acum investigate de oamenii legii. „Cum am lucrat pentru cei care nu sunt, așa și lucrăm. Suflete moarte cum au fost, așa și sunt. Dreptatea este la fundul mării, unde oamenii simpli ca noi nu mai au parte”, se arată în unul din mesajele expediate în luna aprilie.

Conform unei scrisori anonime expediate Asociației Obștești „Părinți Solidari”, la sfârșitul lunii ianuarie, mai mulți angajați ai liceului au venit cu „un strigăt la cer și au rugat să le facă parte dreaptă”, povestind că ar fi fost trimiși să scoată bani de pe cardurile angajaților fictivi.

Aceștia au afirmat că, deși Liceul „Gheorghe Asachi” este o instituție de stat, ar fi „instituția personală” a directoarei Natalia Bulat și a directoarei-adjuncte pentru gospodărie Lidia Iorga.

Cele două sunt acum bănuite într-un dosar penal, inclusiv pentru delapidarea mijloacelor bănești aflate la balanța instituției de învățământ, prin angajări fictive, a anunțat Centrul Național Anticorupție (CNA) în dimineața zilei de joi, 30 octombrie. Bulat a fost reținută, iar Iorga este cercetată în stare de libertate.

Angajații au susținut că Lidia Iorga ar fi „un tiran” și că aceștia ar fi „tratați ca niște animale”.

„Fluxul de cadre este mare. Angajează persoane fictiv în instituție, salariile le împarte cu directoarea Natalia Bulat. Tot volumul de lucru îl pune în sarcina celor care lucrează oficial. În multe cazuri pune în sarcina angajaților lucru în afara fișei postului. Dar dacă cineva se revoltă, este concediat. De aceea și este mare fluxul de cadre în instituție. Lidia Iorga, care nu are studii, și este pensionară, de abia se mișcă, primește salariu de laborant, care de facto nu îndeplinește asemenea obligațiune. Sunt fictiv angajați, care nici nu au pășit pragul liceului „Gheorghe Asachi”, cum ar fi: *** – ușier, care are vârsta de peste 80 ani, *** – paznic măturător, *** – măturător, când de facto această funcție de paznic o îndeplinesc 4 oameni vii. Toți paznicii care sunt real in funcție mai îndeplinesc și funcția de măturători, de unde mai sunt măturători angajați? Și când își fac meseria nimeni nu cunoaște. Sunt angajați și îngrijitori de încăpere care nici nu știu unde se află IPLT „Gheorghe Asachi”. Nu destul că volumul de lucru este mare (se face și pentru cei ce sunt numai pe lista de salariu), dar și suntem terorizați de către Lidia Iorga care este susținută de directorul liceului. La ora 14:00 ea deja nu mai este la locul de muncă. Tot astfel de nereguli sunt și în cadrele didactice. Mai ales conducători de cerc. Sunt angajați cum ar fi prietenele directoarei Natalia Bulat, *** -conducător de cerc, *** -conducător de cerc, chiar și însuși Natalia Bulat primește salariu pentru conducător de cerc, care nici măcar grup de elevi cu care ar trebuit să facă cercul nu există. Toate acestea nereguli și alte sunt bine ascunse. Specialistul pe cadre *** este soțul directorului-adjunct ***, care întocmește lunar tabelul de evidență a timpului de muncă. În liceu este o monarhie totală a directoarei și ajutoarele ei. Așa presiune morală din partea directoarei, Natalia Bulat, și Lidia Iorga nu s-a mai știut în acesta instituție de învățământ de stat, din acest motiv și este mare fluxul de cadre. Cunoaștem că dacă nu ne prezentăm, mesajul nostru nu va fi examinat, dar așa cum Moldova este o țară de cumătrism, o facem pentru securitatea noastră. Și rămânem în speranță că vom fi auziți”, se arată în scrisoare anonimă expediată de angajați.

Contactată de către ZdG, o altă directoare-adjunctă a instituției, Nona Chiriac, a comunicat că nu cunoaște despre scrisoarea angajaților și că instituția nu va comenta dosarul penal. Totodată, aceasta a spus că Lidia Iorga nu vrea să discute cu ZdG.

Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Cazul va fi examinat în cadrul Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării.

Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procuratura municipiului Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Conform unui comunicat de presă emis de CNA, directorul liceului și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți, iar adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate.

Aceștia sunt bănuiți de delapidarea mijloacelor bănești aflate la balanța instituției de învățământ, prin angajări fictive, precum și de pretinderea, acceptarea și primirea sistematică de mijloace financiare de la diverși agenți economici echivalente cu aproximativ 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări. Totodată, „există bănuieli rezonabile că funcționarii ar fi primit bani de la părinții elevilor înmatriculați la studii, fără temei legal, sub diverse pretexte”.