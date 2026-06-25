Deputatul Stefanco ar fi lovit un polițist cu roata tractorului

Deputatul Sergiu Stefanco, ales pe lista Partidului „Democrația Acasă”, este acuzat de Poliție că ar fi blocat „intenționat” traseul în timpul protestelor fermierilor din raionul Ștefan Vodă și că ar fi lovit un polițist. „A pus în mișcare utilajul, lovind un polițist cu roata tractorului”, relatează IGP, într-un comunicat de presă emis joi, 25 iunie.

UPDATE 16:57 Deputatul a negat că l-ar fi lovit pe polițist și a publicat un videoclip în care îl filmează pe omul legii, susținând că acesta „este întreg”. La rândul său, polițistul confirmă că a fost lovit de tractor. „Am lovit orgoliul poliției naționale, e atât ce am făcut eu. Este o minciună gogonată”, a menționat acesta pentru TV8.

Știrea inițială

Potrivit Poliției, incidentul s-a produs astăzi, în timp ce oamenii legii interveneau la deblocarea carosabilului.

„În timpul intervenției oamenilor legii, deputatul Sergiu Stefanco a blocat intenționat traseul cu un tractor și nu s-a conformat solicitărilor legale ale poliției. Mai mult, acesta a pus în mișcare utilajul, lovind un polițist cu roata tractorului. Toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate prin prisma legislației în vigoare”, au transmis oamenii legii.

Pe pagina de Facebook a deputatului au fost publicate mai multe înregistrări video de la protestele fermierilor, în care acesta apare participând la acțiune. ZdG l-a contactat pentru o reacție în legătură cu acuzațiile Poliției, însă până la publicarea știrii acesta nu a răspuns.

Poliția amintește că neexecutarea cerințelor legale ale polițiștilor și orice acțiune care pune în pericol viața sau integritatea fizică a acestora atrag răspunderea prevăzută de lege și face apel la respectarea cerințelor legale ale autorităților și la evitarea acțiunilor care contravin legii.

În urma protestelor organizate de fermieri, accesul către punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora este blocat temporar, a informat Poliția de Frontieră.

Mai devreme, Poliția de Frontieră a anunțat că accesul către punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora este blocat temporar, în urma protestelor organizate de fermieri. De asemenea, circulația vehiculelor spre punctele de trecere Leușeni și Sculeni nu este posibilă. Autoritățile competente transmiteau că se află la fața locului „pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului”.

În februarie 2026, deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc au pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului.