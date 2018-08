Decizia ASEM în privința taberei de odihnă unde au fost maltratați 13 copii

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) va rezilia contractul de arendă cu compania „Dovi Grup”, în gestiunea căreia s-a aflat tabăra de odihnă „Trandafir”, unde pe 8 august, curent, 13 copii au fost maltratați de doi educatori minori aflați în stare de ebrietate. Rectorul instituției, Grigore Belostecinic, anunță că ASEM va prelua gestionarea bunului.

„Am preluat gestionarea acestui bun, urmează rezilierea contractului (care expiră la sfârșitul acestei luni), înlăturarea unor consecințe nedorite (geamuri stricate și pereți „decorați” pe dragul copiilor). Urmează să vedem ce facem mai departe. Nu mi-ași dori să repetăm soarta altor tabere de acest gen, devenite deja ruine”, a scris rectorul ASEM, pe pagina sa de Facebook.

Tabăra de odihnă „Trandafir” a fost construită în anul 1977, dispune de 14 căsuțe din lemn, un bloc-construcție capitală cu trei niveluri, cantină. În gestiunea ASEM se află din 1991. Potrivit lui Grigore Belostecinic, ultimele lucrări de reparație au fost efectuate în anul 2012, însă de atunci și până în acest an, potențialul taberei nu a fost valorificat, instituția suportând costuri de întreținere destul de mari.

„Este motivul din care am acceptat solicitarea unui agent economic de a transmite acest bun în locațiune, inițial – doar pentru perioada mai-august 2018, pentru organizarea odihnei copiilor din instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Obligațiile noastre – să investim toate veniturile de la darea în locațiune în dezvoltarea și renovarea infrastructurii, atât în acest an, cât și, eventual, în anii următori, fără implicare în activitatea economică a locatarului. Obligația locatarului – să pregătească tabăra pentru sezonul de vară, să obțină toate documentele permisive pentru organizarea odihnei copiilor, să organizeze odihna, să gestioneze toate procesele etc … A fost construită o piscină (condiție obligatorie), amenajat un teren de fotbal, un teren de volei, efectuate reparații curente…Au fost obținute, firește, de către agentul economic – locatar autorizațiile necesare. Este firesc că condițiile nu sunt cele mai bune, sau așa cum ne-am dori să fie. În luna iulie a fost organizată odiha pentru un număr mare de copii. Parcă totul mergea bine. Nu am luat în considerare doar capacitățile umane de care dispunea agentul economic – locatar și abilitățile necesare pentru a organiza și gestiona procesele care țin de organizarea odihnei copiilor, dar nici nu a fost necesar să facem acest lucru. Drept consecință − sistarea activității taberei cu toate tam-tamurile deja cunoscute”, a scris Grigore Belostecinic în postarea sa.

Rectorul ASEM a menționat că după ce contractul de locațiune cu agentul economic va fi reziliat, ASEM va prelua gestionarea taberei și va înlătura consecințele „nedorite”. „ Urmează însă să vedem ce facem mai departe. Nu mi-ași dori să repetăm soarta altor tabere de acest gen, devenite deja ruine”, scrie Belostecinic.

