De ce se calculează diferit data Paștelui la catolici și la ortodocși. În ce an vom sărbători din nou împreună?

Deși anul trecut Paștele Catolic a fost în aceeași zi cu cel Ortodox, acest lucru nu se întâmplă des. De ce? Diferența e faptul că bisericile se organizează după calendare diferite în ceea ce privește stabilirea datei sărbătorilor pascale, transmite G4Media.

Astfel, Biserica Catolică sărbătorește Paștele conform calendarului „gregorian” (inițiat de Papa Grigore al XIII-lea) care coincide cu cel „civil”, cu cea mai mare răspândire în lumea de astăzi

Biserica Ortodoxă sărbătorește Paștele după calendarul „iulian” (introdus de Iulius Cesar) Problema cu acest calendar este că, prin modul său de calcul, a ajuns până în prezent la un decalaj de 13 zile față de calendarul recunoscut la nivel astronomic și universal.

Din acest motiv, cele două Biserici au date diferite de sărbătorire a Paștelui, care oricum nu are o dată fixă în niciunul dintre cele două calendare, ci se calculează după o „formulă”.

Cum se calculează Paștele?

Ambele biserici urmează o regulă veche : Paștele trebuie să fie în prima duminică după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

Diferențele apar pentru că ortodocșii folosesc echinocțiul și luna plină pascală calculate după calendarul iulian. Catolicii folosesc aceleași repere, dar în calendarul gregorian.

De ce a fost la fel în 2025? Pentru că luna plină pascală și duminica următoare au coincis în ambele calendare anul trecut. Acest lucru se repetă odată la ceva timp, după un model ciclic.

Când mai sărbătorim Paștele împreună?

În 2028 pe 16 aprilie și în 2034, pe 9 aprilie Paștele catolic și cel ortodox coincid. Înainte de 2025, acest lucru s-a întâmplat în 2014 și 2017.