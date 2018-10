Cunoaște-i pe tinerii care organizează Gala Studenților originari din R. Moldova

Gala Studenților Originari din Republica Moldova a dat startul concursului pentru ediția a VI-a. Potrivit organizatorilor, se anunță o ediție specială, cu noi surprize care vor permite participanților să exploreze modalități de implicare în diverse acțiuni de dezvoltare din țară.

Din noua echipă a organizatorilor fac parte atât membri aleși prin concurs public, dar și ex-laureați ai concursului: Daniela Avramioti, Tudor Vrabie, Nicu Știrbeț, Viorica Sîrghii, Cătălin Gangalic, Iulian Gramațki, Maria Ivanov, Doru Curoșu, Mădălina Vrâncean, Constantin Vlas și Alex Streleț.

Viorica Sîrghii descrie Gala ca „evenimentul care unește minți deștepte „azi” pentru un „mâine” mai bun”, iar Alex Streleț adaugă că aceasta „consolidează o comunitate determinată să contribuie la un viitor mai bun al propriei țări.”

Echipa se pregătește de lansarea unei campanii de crowdfunding, și este în plină acțiune de a stabili noi parteneriate cu potențiali sponsori și susținători ai galei.

AICI îi puteți cunoaște mai îndeaproape pe fiecare și le puteți descoperi motivația de a participa la proiect.

Tinerii lucrează în parteneriat cu asociația „Forumul Absolvenților Reveniți” (FAR) pentru a organiza proiectul și evenimentul de premiere ce va avea loc la sfârșit de Decembrie. Co-fondatorul asociației FAR menționează că s-a alăturat proiectului “pentru că așa zice tradiția: o dată pe an, cam de Crăciun, undeva la Chișinău, se înregistrează o concentrație sporită de tineri plini de potențial, motivație și entuziasm, soldată cu o avalanșă de planuri frumoase, colaborări și prietenii.”