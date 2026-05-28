Cum vor arăta noile permise de conducere din R. Moldova. Noul model, prezentat de ASP

Agenția Servicii Publice (ASP) a prezentat joi, 28 mai, noul model al permisului de conducere din R. Moldova. „Implementarea acestui document modern face parte din strategia guvernamentală de modernizare a serviciilor publice și reprezintă un pas extrem de important în integrarea europeană a țării noastre”, notează instituția într-un comunicat de presă publicat. Noul model de permis de conducere va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai 2026.

Ce aduce nou permisul de conducere model 2026

Noul document de tip card vine cu un design actualizat și un nivel sporit de protecție împotriva falsificării. Dacă primul permis eliberat avea 4 elemente de securitate, acum noutatea este că modelul 2025 are tocmai 40 de elemente de securitate avansate.

1. Principala inovație o reprezintă introducerea unui cod QR pe verso-ul permisului, destinat verificării electronice instantanee a autenticității.

Prin scanarea codului QR și utilizarea Portalului guvernamental de verificare a datelor (verifica.gov.md, dezvoltat de către Agenția de Guvernare Electronică), autoritățile și persoanele autorizate vor putea accesa în timp real:

Informații despre titular: numele, prenumele, IDNP-ul, data nașterii și fotografia digitală;

Informații despre permis: numărul documentului, data eliberării, data expirării și statutul curent (valabil/nevalabil);

Detalii despre categorii: categoriile deținute, data obținerii și expirării acestora, precum și restricțiile medicale sau generale aplicate dreptului de a conduce.

2. Extinderea câmpului cu informații privind eventualele restricții medicale ale conducătorilor auto.

Ce se întâmplă cu permisele de conducere actuale?

ASP subliniază că cetățenii nu sunt obligați să își schimbe permisele actuale dacă acestea se află în termenul de valabilitate. Toate documentele aflate în circulație rămân valabile până la data expirării înscrisă pe ele.

Termene de valabilitate pentru noul model

10 ani –pentru titularii cu vârsta de până la 70 de ani;

5 ani – pentru titularii cu vârsta de peste 70 de ani.

Tarife

Noile tarife „nu se vor diferenția mult de tarifele actuale”, notează ASP. De exemplu, perfectarea unui nou permis de conducere în termen de 20 zile lucrătoare va avea un tarif de 440 lei (în prezent, perfectarea unui permis de conducere în termen de 20 zile lucrătoare costă 420 lei).