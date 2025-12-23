Va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Când va fi pus în circulație

În R. Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere. Acesta prevede introducerea unui cod QR, imprimat pe verso, care va facilita verificarea autenticității datelor prin intermediul Portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Inițiativa a fost aprobară astăzi, 23 decembrie, de Guvern.

În cadrul ședinței, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat că noul model de permis de conducere se caracterizează printr-un nivel ridicat de protecție împotriva falsificării și contrafacerii.

„Noul model introduce un cod informațional care va facilita verificarea datelor. Această măsură va sprijini, de asemenea, conversia digitală a datelor prin reducerea procedurilor administrative de verificare. În același timp, noul model al permisului de conducere corespunde pe deplin standardelor Uniunii Europene”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Inițiativa a fost elaborată de către Agenția Servicii Publice. Noul model prevede extinderea câmpului informațional „Restricții”, în vederea reflectării faptului dacă șoferii, sub rezerva anumitor restricții, justificate din punct de vedere medical, dețin dreptul de a conduce vehicule. Accesarea acestor date până acum nu putea fi realizată în deplină măsură din lipsa spațiului suficient.

Agenția Servicii Publice nu a stabilit deocamdată o dată exactă pentru eliberarea noului permis, întrucât există încă un stoc de blanchete valabile. Totuși, trecerea la noul model ar putea avea loc înainte de 31 martie 2026, termenul-limită prevăzut.

Permisele de conducere deja emise nu vor trebui preschimbate. Acestea rămân valabile până la expirarea termenului înscris și nu vor fi retrase odată cu apariția noului model. Noul tip de permis va fi eliberat doar pentru documentele emise după intrarea în vigoare a hotărârii – pentru șoferii care obțin permisul pentru prima dată sau îl reînnoiesc la expirare, pierdere ori deteriorare.

În prezent, în Republica Moldova sunt în circulație patru modele de permise de conducere: cel din anul 1995, 2008, 2015 și 2019.

„Actualizarea periodică a permiselor de conducere este rezultatul evoluției continue a tendințelor tehnologice și de securitate, înaintate față de documentele de așa tip. De asemenea, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova impune unele cerințe specifice privind conținutul și aspectul permiselor de conducere. Prin urmare, statutul Republicii Moldova de țară candidat a determinat demararea unor acțiuni naționale riguroase de aliniere a legislației la normele și cerințele cadrului normativ al Uniunii Europene, iar angajamentul privind aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou este inclus în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025 – 2029”, se specifică în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, proiectul denotă că imprimarea codului QR pe verso-ul permiselor de conducere de tip nou va facilitata semnificativ conversiunea acestora, reducând procedurile administrative de verificare. Astfel, în unele cazuri, va decădea necesitatea modificării Acordurilor încheiate, respectiv, diminuarea procedurilor protocolare.

