Rămân fără cetățenie cei care nu și-au făcut buletin de identitate până la 18 ani? Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, la Podcast ZdCe

Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, explică, în cadrul Podcast ZdCe, cum s-a ajuns la situația înăspririi condițiilor de obținere a unui buletin de identitate pentru persoanele care nu și l-au perfectat niciodată până la vârsta de 18 ani. Eșanu a argumentat necesitatea unei verificări mai minuțioase a persoanelor care își doresc acte de identitate ale R. Moldova, prin riscurile la adresa securității, în contextul războiului din Ucraina și a mai multor încercări de falsuri în acte.

El se referă la cazul lui Pavel Vicol, făcut public de către deputatul Vasile Costiuc, precum și la cazurile cetățenilor R. Moldova stabiliți peste hotare, care întâmpină dificultăți la perfectarea unui act de identitate moldovenesc, după atingerea majoratului. Directorul ASP a menționat că în asemenea situație ar fi peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova, după declararea independenței.

Mircea Eșanu a declarat că pentru această categorie autoritățile examinează în prezent noi modificări ale legislației, pentru a simplifica unele proceduri, excluzând dovezile de cunoaștere a limbii române și a Constituției, dar nu și prezentarea unor acte suplimentare, precum cazierul sau actele de identitate ale părinților.

Directorul ASP se mai referă și la așa-numita „fabrică de armament”, despre care a vorbit tot deputatul Costiuc, precum și la motivele pentru care Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului nu mai publică denumirile companiilor pe care le evaluează.

Mircea Eșanu a vorbit și despre procedura de obținere a permiselor de conducere, riscurile de corupție și situațiile de impunitate, și a mai spus în cadrul Podcast ZdCe că urmează înăsprirea condițiilor de examinare, în conformitate cu o nouă Directivă UE.