Cum va fi vremea în R. Moldova joi, 11 iunie

Meteorologii anunță cer variabil pentru joi, 11 iunie, cu ploi de scurtă durată în a doua jumătate a zilei, izolat. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), maximele diurne din termometre vor ajunge până la 32 de grade Celsius.

În centrul țării, maximele vor urca până la +30°C, iar umiditatea aerului va fi de 80%.

În regiunea de nord, unde se așteaptă averse cu descărcări, temperaturile maxime vor ajunge la +27°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 27 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 90%.

În sud, vremea va fi cea mai caldă, cu temperaturi maxime de +32°C.