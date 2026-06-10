Consiliului Nord-Atlantic, după incidentele cu drone din România: Vor fi luate măsuri aliate suplimentare privind apărarea aeriană și contracararea dronelor pe Flancul Estic

Consiliul Nord-Atlantic a avut miercuri, 10 iunie, la sediul NATO din Bruxelles, o reuniune dedicată situației de securitate din Marea Neagră, în contextul incidentelor recente cu drone care au afectat România, scrie G4Media.

Reuniunea a oferit prilejul unei evaluări aliate asupra amenințărilor generate de acțiunile Rusiei în regiune, inclusiv asupra celor care afectează direct securitatea României.

În cadrul intervenției naționale, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, a evidențiat consecințele atacurilor ruse asupra Ucrainei, în special incidentele repetate cu drone și riscurile pe care acestea le generează pentru spațiul aerian național, siguranța cetățenilor români, securitatea navigației, precum și pentru infrastructura critică din zonă.

România a subliniat că recentele incidente cu drone confirmă „caracterul persistent și tot mai complex al amenințărilor la adresa securității regionale”. Astfel, România a evidențiat necesitatea „consolidării urgente” a capabilităților aliate dislocate pe teritoriul național, în special în domeniul apărării aeriene și al combaterii dronelor. Aliații au reconfirmat solidaritatea deplină cu România.

Discuțiile au vizat măsurile aflate în derulare la nivelul NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, inclusiv activitățile destinate contracarării amenințărilor generate de drone, precum și modalitățile concrete prin care sprijinul aliat pentru România poate fi consolidat în continuare.

Reuniunea de astăzi creează premisele pentru avansarea accelerată, în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara (7-8 iulie), a unor măsuri aliate suplimentare privind apărarea aeriană și contracararea dronelor pe Flancul Estic. Reuniunea a reconfirmat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică.