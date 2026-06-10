14 posturi TV, notificate public pentru reclamă neconformă la jocurile de noroc

Consiliul Audiovizualului (CA) a dispus aplicarea a câte o notificare publică de intrare în legalitate, cu termen de 3 zile lucrătoare, pentru 14 posturi de televiziune care au admis încălcări ale prevederilor legale privind comunicările comerciale audiovizuale pentru jocurile de noroc.

Potrivit comunicatului CA, autoritatea a dispus, pentru intervalul 9-15 aprilie 2026, efectuarea unui control privind respectarea normelor ce reglementează difuzarea comunicărilor comerciale la jocurile de noroc de către furnizorii de servicii media audiovizuale de televiziune din jurisdicția R.Moldova, în total fiind monitorizate 40 de posturi TV. În urma verificărilor, s-a constatat că 14 – au difuzat cu abateri de ordin tehnic și carențe de conținut.

Posturile TV în privința cărora au fost constatate abateri și care au primit notificări sunt:

„Jurnal TV”;

„Cinema 1”;

„7 TV”;

„TV8”;

„unu1TV”;

„Realitatea TV”;

„Exclusiv TV”;

„PRO TV Chișinău”;

„WE SPORT TV”;

„Next TV”;

„Premiera TV”;

„ONE TV”;

„STAR TV”;

„TV9”.

În cazul celor 14 servicii media audiovizuale (SMA) care au difuzat comunicări comerciale pentru jocurile de noroc, ultimele au avut forma unor spoturi de publicitate pentru „Loteria Națională”, spoturi de autopromovare pentru programul audiovizual „Marele Cash”, precum și conținuturi cu caracter de comunicări comerciale integrate în programele „Se caută un milionar”, prezent în grila „Jurnal TV”, și „Marele Cash”, transmis de 13 SMA.

„Programul „Marele Cash” a fost difuzat simultan la 12 SMA, începând cu ora 22:00, iar 6 SMA l-au pus pe post și în reluare. Programul a fost difuzat în limbile română și rusă (prin sonorizare), fapt ce a permis atingerea unor cote de audiență mai mari. Toate SMA care au difuzat programul respectiv sunt clasificate, conform Registrului furnizorilor de servicii media de televiziune, publicat pe site-ul web al CA, drept servicii media cu acoperire națională”, se arată în comunicat.

Totodată, „Jurnal TV”, „WE SPORT”, „Next TV”, „Premiera TV”, „ONE TV” și „Star TV” au difuzat comunicări comerciale în afara orelor 22:00–07:00, contrar art. 53 alin. (2) și (24) din Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

„Prin urmare, mesajele de autopromovare a programului „Marele Cash”, difuzate de furnizorii de servicii media, ar putea fi calificate drept spoturi publicitare, deoarece conțin elemente de publicitate pentru „Loteria Națională”, cum ar fi „prezentarea biletelor de loterie”, „situl 7777.md” și logoul „Loteria Națională””, subliniază CA.

Președinta CA, Liliana Vițu, a precizat, în cadrul deliberărilor, că autoritatea națională de reglementare în domeniul audiovizualului planifică organizarea unei discuții publice cu toți furnizorii de servicii media, pentru clarificarea aspectelor tangente publicității, în general, și a celei la jocurile de noroc, în particular. Totodată, Liliana Vițu a precizat că Direcția management instituțional, Direcția control servicii media audiovizuale liniare, Direcția control servicii media audiovizuale neliniare și Secția juridică lucrează în comun la elaborarea unui ghid metodologic, care va conține instrucțiuni punctate și orientări practice pentru furnizori la capitolul difuzării de comunicări comerciale audiovizuale, document ce urmează să fie supus dezbaterilor în cadrul dialogului public preconizat să fie inițiat de autoritate.