Detalii de la CNA despre reținerea fostului președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici

Centrul Național Anticorupție (CNA) a venit cu detalii despre reținerea fostului președinte al Băncii de Economii S.A., Grigore Gacikevici, cercetat într-o cauză penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit probelor administrate, în perioada exercitării funcției, bănuitul ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite, iar ulterior ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională prin transferarea acestora peste hotare.

Suspectul a fost reținut în seara zilei de 29 iulie 2026 pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Potrivit probatoriului administrat, în perioada 2005–2012, fostul președinte al BEM, Grigore Gacikevici, împreună cu alți patru membri ai Comitetului de Creditare al băncii, au acordat credite neperformante mai multor agenți economici.

„Creditele au fost acordate cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară, în lipsa unei analize reale a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, în privința unor beneficiari insuficient verificați, fără stabilirea clară a surselor de rambursare, precum și în condițiile unor garanții insuficient evaluate sau monitorizate. Totodată, mijloacele financiare au fost utilizate, în unele cazuri, în alte scopuri decât cele declarate”, a precizat PA.

ZdG a scris anterior că fostul președinte al BEM riscă 15 ani de închisoare, iar ceilalți patru membri ai Comitetului de Creditare al băncii – 13 ani de detenție.

Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru data de 30 iulie 2026.