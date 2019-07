Cum comentează șeful INP decizia de a-și depune demisia

Șeful Inspectoratului Național de Patrulare (INP), Marin Maxian, a anunțat astăzi că își depune demisia din funcția pe care a deținut-o din februarie.

Acesta a informat despre decizia de a renunța la conducerea INP în cadrul conferinței de prezentare a raportului de bilanț al instituției în primele șase luni ale anului, eveniment la care a participat și ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase.

Maxian susține că încă nu a decis ce va face mai departe, dar afirmă că, dacă cererea de demisie nu îi va fi aprobată, este dispus să își continue activitatea.

„Decizia îmi aparține. Ținând cont de mesajele domnului ministru, de faptul că eu am fost unul dintre conducătorii care a trecut dintr-o perioadă în alta, am considerat că ar trebui să mă retrag, astfel încât să poată fi făcute evaluările corespunzătoare și lucrurile să meargă bine. Vedem pe parcurs, dacă nu voi fi evaluat că am admis încălcări, mă mai gândesc. Nu vreau să prejudiciez inițiativele și pașii care urmează a fi făcuți. Eu n-am profesat altceva decât poliția și m-am străduit permanent să am anumite domenii care îmi sunt aproape și să le dezvolt cât am avut posibilitatea și competența. Nu știu, vedem, dacă vor fi anumite propuneri… Trebuie să dau doza de încredere și corectitudine ca să pot să fiu în pas cu principiile de organizare a activității. Dacă îmi va oferi un astfel de grad, sunt dispus să continui. Dacă nu, atunci mă conformez”, a precizat acesta pentru ZdG, adăugând că va veni ulterior cu o declarație publică.

Maxian a devenit șef al INP după ce, la 19 februarie curent, Livii Baziuc a fost demis.