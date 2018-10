Cum aflați dacă datele personale au fost furate de pe Facebook

În septembrie, Facebook a recunoscut public că un atac asupra rețelei sale a expus informațiile personale ale aproape 50 de milioane de utilizatori. Euronews scrie despre cum am putea să înțelegem dacă profilurile noastre au fost expuse și ce date au fost furate.

Gigantul social media a spus că inginerii săi au detectat pe 25 septembrie o încălcare „foarte gravă” a funcției numită „View As”, care permite utilizatorilor să verifice ce informații pot vedea alte persoane despre ei.

Un prim semn că contul dvs. a fost expus în încălcarea datelor este dacă ați fi nevoit să reintroduceți informațiile de conectare, dar acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Unii utilizatori afectați de atac au primit, de asemenea, o notificare în profilurile lor din rețeaua socială, avertizând-i despre datele lor care au fost furate „de o parte terță”: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

„Pe 28 septembrie, am anunțat utilizatorilor că au fost deconectați de la profilurile lor de Facebook, le-am explicat de ce am făcut acest lucru și am împărtășit ceea ce știm despre atacul din acea perioadă”, a afirmat compania într-o declarație. Un raport Facebook indică faptul că ei cred că această informație a fost utilizată în scop publicitar, dar nu pentru o națiune politic motivată.

De fapt, utilizatorii care au primit anterior notificarea au observat o creștere a numărului de e-mailuri de promovare nedorite în căsuța poștală de la tot felul de companii.

Facebook a declarat că 50 de milioane de conturi ale utilizatorilor au avut “jetoane” furate care ar permite persoanelor din spatele atacului să obțină acces la un cont fără un nume de utilizator și o parolă. Cu toate acestea, Facebook reinițializează sesiunile de conectare pentru încă 40 de milioane de utilizatori la care a fost înregistrată folosirea suspicioasă a caracteristicii exploatabile, chiar dacă consideră că utilizarea nu a fost dăunătoare.

„Am stabilit acum că atacatorii au folosit jetoane pentru a obține acces neautorizat la informațiile despre cont”, notează rețeaua socială. Așa-numitul „jeton acces” este conectat la datele personale ale profilului utilizatorului.

Facebook a spus că de atunci aceste jetoane de acces au fost invalidate la aproape 90 de milioane de utilizatori „care au fost potențial afectați de vulnerabilitatea dată”, „care împiedică accesul la informații despre cont”.

Sursa Foto: Business Insider