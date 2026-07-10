Cod galben de pericol de incendiu în cea mai mare parte a țării: Avertizarea este valabilă o săptămână

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis vineri, 10 iulie, o avertizare meteorologică de cod galben de pericol de incendiu în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 10-17 iulie.

Avertizarea a fost emisă la 10 iulie 2026, ora 12:00, iar fenomenul vizat este pericolul de incendiu.

Meteorologii precizează că, din cauza lipsei de precipitații, în zonele vizate se prevede un „pericol excepțional” de incendii de vegetație.

Conform hărții publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova se află sub cod galben, în timp ce unele raioane din nord-vestul țării sunt marcate cu verde, iar acolo nu sunt prognozate astfel de riscuri.

Autoritățile îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea vegetației uscate și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor pe toată durata avertizării.