Cod galben de instabilitate atmosferică, în vigoare vineri pe întreg teritoriul țării

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat cod galben de instabilitate atmosferică pentru vineri, 12 iunie, între orele 09:00 și 21:00. Sunt prognozate ploi, însoțite de descărcări electrice și grindină.

Meteorologii anunță că, pe arii extinse, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

Conform hărții oficiale emise de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”, codul galben este valabil pe întreg teritoriul țării.