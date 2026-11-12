Cod galben de ceață la sfârșit de săptămână: „Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin”

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă între joi, 12 noiembrie, ora 16:00 și vineri, 13 noiembrie, ora 06:00.

„Pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin”, au transmis meteorologii din cadrul AMM.

De joi până vineri, temperatura va crește semnificativ, de la 10°C la 18°C în capitală.