Cine sunt cei decorați cu „Ordinul Onoarei”. De la un supraviețuitor al foametei sovietice la profesori și apărători ai drepturilor omului

Iacob Lupanciuc, Arcadie Barbăroșie, Marcel Teleucă, Ion Manole și Angelica Caraman sunt persoanele distinse cu „Ordinul Onoarei” de președinta R. Moldova, Maia Sandu, la 28 august, cu prilejul Zilei Independenței. Cei cinci provin din domenii diferite – de la educație și cercetare până la apărarea drepturilor omului, politici publice și administrarea proceselor electorale.

Iacob Lupanciuc este unul dintre supraviețuitorii foametei din anii 1946–1947 și provine din satul Mingir, raionul Hîncești, una dintre localitățile grav afectate de tragedia din perioada sovietică.

Peste 1400 de oameni ar fi murit atunci numai în Mingir, ceea ce reprezenta aproape jumătate din populația satului. La nivelul RSS Moldovenești, datele Agenției Naționale a Arhivelor indică cel puțin 123.000 de morți, aproximativ 5% din populația de atunci.

Arcadie Barbăroșie este directorul executiv al Institutului de Politici Publice (IPP), organizație pe care o conduce din anul 2000.

Format în domeniul statisticii matematice și teoriei probabilităților, Barbăroșie și-a început activitatea profesională în calitate de cercetător și profesor universitar. Ulterior, odată cu transformările produse după destrămarea Uniunii Sovietice, s-a implicat în reformarea sistemului educațional, precum și în domeniul cercetării și dezvoltării din R. Moldova.

A ocupat funcția de director al Departamentului de Cercetare și Dezvoltare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și ulterior pe cea de prorector al Academiei de Administrare Publică.

Printre cei distinși se află și Marcel Teleucă, doctor în științe fizico-matematice și antrenor al lotului olimpic de matematică al R. Moldova. În peste două decenii de activitate, elevii pregătiți de acesta au obținut circa 40 de medalii la olimpiade internaționale de matematică.

Ion Manole este președintele Asociației Promo-LEX, una dintre organizațiile societății civile implicate în promovarea drepturilor omului și a valorilor democratice în R. Moldova.

Promo-LEX este cunoscută inclusiv pentru acordarea asistenței juridice și reprezentarea victimelor încălcărilor drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană. Organizația este implicată, de asemenea, în monitorizarea alegerilor și promovarea unor procese electorale libere și corecte, dar și în proiecte și inițiative destinate consolidării democrației.

Angelica Caraman este președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) și s-a aflat la conducerea instituției într-o perioadă în care R. Moldova a organizat mai multe scrutine importante, inclusiv alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 2024, precum și alegerile parlamentare din 2025. Aceste scrutine s-au desfășurat pe fundalul tentativelor Federației Ruse de a influența procesele politice și electorale din R. Moldova.