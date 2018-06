Ce spun moldovenii din diaspora despre primarul ales al capitalei?

Candidatul comun al Platformei DA, PAS și PLDM, Andrei Năstase, a acumulat majoritatea voturilor în turul doi de scrutin al alegerilor locale noi din mun. Chișinău, care au avut loc duminică, 3 iunie. Astfel, Andrei Năstase a devenit noul primar al capitalei. ZdG a întrebat câțiva moldoveni din diaspora ce părere au despre noul primar.

Mariana Plămădeală, Marea Britanie: „Pentru mine, aceste alegeri aduc speranța și mai multă mobilizare pentru alegerile parlamentare din toamnă. Am stat cu sufletul la gura toată ziua urmărind ce se întâmplă și nu am crezut până în ultimul moment că Andrei Năstase va câștiga. Mă temeam că se va repeta scenariul de la alegerile parlamentare din 2016. M-am bucurat mult când rezultatele au fost afișate, iar diaspora a strigat de bucurie – eram foarte mulți online. Este speranță. Punctul slab este că totuși avem din ce în ce mai puțini cetățeni cu vârsta între 18-55 ani care vin la vot. Pentru că sunt plecați peste hotare la muncă, sau în vacanță, pentru că sunt la OrheiLand, pentru că nu le pasă. Am auzit mai multe cazuri de acasă unde tinerii stăteau la bere și chiar nu le pasă. Și atunci întrebarea mea este: cum ne luptam cu nepăsarea?”

Ecaterina Țurcan-Hacina, Franța: „R. Moldova se află într-o situație mai grea decât cea scrisă de Jean de la Fontaine în fabula „Racul, broasca şi o ştiucă”. Trag politicienii de situația țării de parcă ar fi din elastic. Dar, se rupe şi răbdarea. Capitala se bucură acum de un nou primar. Iar eu mă bucur că din ce a fost, s-a ales ce-i mai bun. S-a făcut un pas în direcția corectă. Urmărind mai multe reportaje, discursuri, văd că Andrei Năstase inspiră încredere şi, de asemenea, crede în ceea ce spune. Se pare că ştie ce are de făcut. Vorbeşte lucid şi spune lucrurilor pe nume, spre mare deosebire de ceilalți politicieni. Acum ne rămâne să sperăm că o să aibă puterea şi răbdarea să treacă peste impedimentele oponenților şi că o să facă realitate cele planificate. Aşteptăm cu acelaşi optimism alegerile din toamnă”.

Mariana Verdeș, Irlanda: „Le-am scris verișoarei și mătușii să nu uite să meargă la vot. Sigur că ele au mers. Am vizionat de departe rezultatele alegerilor și m-am bucurat foarte mult că în sfârșit s-a făcut un pas în direcția corectă. Sperăm ca alegerea noului primar să fie primul din multe evenimente pozitive în dezvoltarea corectă a țării. Cred că câștigul e un pas pozitiv și pentru cetățeni, pentru ca ei să aibă mai multă încredere în sistemul de vot. Totuși, nu pot ei fura cât lumea poate vota”.

Andrei Năstase este al treilea primar al mun. Chișinău prin vot direct. Primul primar al oraşului Chişinău din perioada independenței R. Moldova a fost Nicolae Costin care a deţinut un mandat în perioada 1990-1994.

Statisticile arată că peste 600.000—700.000 de cetăţeni ai R. Moldova sunt plecaţi peste hotare. Cei mai mulți dintre aceștia se află în Rusia și Italia.