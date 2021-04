Ce cred alegătorii despre problemele pe care ar trebui să le soluționeze viitorul Legislativ?

Pe 15 aprilie curent, Curtea Constituțională (CC) a examinat sesizarea președintei Maia Sandu prin care se solicita clarificarea circumstanțelor care permit dizolvarea Parlamentului. CC a constatat că Legislativul trebuie dizolvat, întrucât învestirea unui nou Guvern a devenit imposibilă. Decizia CC este definitivă și nu poate fi atacată.

Întrebați de ZdG, mulți alegători spun ce probleme ar trebui să soluționeze prioritar viitorul Parlament.

PETRU FRUNZĂ, 55 de ani, satul Dănceni, raionul Ialoveni

Sperăm, cu noul Parlament, să fie mai bine pentru popor, pentru copii. Să nu fie sărăcie în țară și să nu fie atâta banditism. Iată ce trebuie să fie. Dar mă tem că nu se va schimba nimic după alegerile parlamentare anticipate. Tot cei de acum o să câștige, o să intre în Parlament și cum au furat, așa și vor fura.

MIHAI CĂRUȚĂ, 39 de ani

Cred că, întâi și întâi, ar trebui să fure mai puțin. Se gândesc doar la propriile buzunare, nu la persoanele care o duc foarte greu. Sper că lumea s-a mai deșteptat și a înțeles că, totuși, trebuie de făcut o schimbare. În prezent, mulți nu lucrează oficial, pentru că salariile sunt foarte mici și nu mai vor să plătească și impozite. Dintr-un salariu de cinci mii de lei nu se merită. Într-un fel nu este corect, dar ne impune situația. Cea mai mare speranță de la viitorul Parlament este să mai înfunde pușcăria mulți dintre ei. Am lucrat și pe la deputați, și la socialiști am lucrat. Am văzut cum trăiesc…

EUDOCHIA ȘARCO, 71 de ani

Să trăim mai bine că deja-i rău de tot trăim, dar de tot rău. Eu am o pensie de 1200 de lei. Ce să faci cu 1200 de lei?! Mă duc până la magazin, mă uit la vitrine și vin înapoi. Pot să-mi iau o pâine și atât. Acesta este trai?! Se majorează pensia, când cu un procent, când cu trei. Am deja 16 ani de când sunt la pensie și ce s-a ridicat? Mai nimic. Pe serviciile comunale plătești o grămada.

VASILE ROMAN, 62 de ani

Ne trebuie un Parlament cumsecade, să fie bine și pentru oameni. Pensia este mică și iese că degeaba am lucrat noi o viață întreagă. Se duc mai mult bani pe medicamente. Avem și compensate, cele mai ieftine sunt compensate, dar cele mai scumpe – cumpără-le tu.

VITALIE FRUNZĂ, 46 de ani

Să facă ceva ca se întoarcă copiii acasă. Astăzi copiii ne sunt în Germania, Bosnia și Herțegovina. Nu este de lucru, n-ai cu ce te întreține, totul este scump. Este nevoie de ajutor pentru pensionari, pentru persoanele cu dizabilități. Să facă ceva bun și pentru sate, să avem apă potabilă, nu apă „borcută” (apă stătută, n.r.). Dă Doamne să se schimbe Parlamentul, dar nu cred că o să ajungem ca să se schimbe odată cu alegerile ceva, dacă o să fie tot cei care au fost până acum.

O locuitoare a satului Sociteni, raionul Ialoveni

Sperăm să fie ceva mai bun după alegeri. Noi de când sperăm, tot sperăm. Rămânem numai cu speranța. Au multe de făcut, dar nu știu când o să le facă. Numai promit, dar altceva nimic nu fac. De când se laudă că o să crească pensiile la oameni. Ei își ridică lor, dar de pensionari uită. Tinerii s-au dus mai toți de aici, la ce să stea în Moldova? Să moară de foame? Noi ne-am deprins cu greutățile, dar ei… Locuri de muncă n-au, dar dacă au pe undeva, salariile sunt mici.

NICOLAE URSU, 33 de ani

Cred că sunt foarte multe problem, care trebuie soluționate. Locuri de muncă la noi sunt, dar nu sunt plătite. Pentru oamenii de rând ajunge doar ceea ce trece printre degete. Suntem nevoiți să emigrăm peste hotare pentru o viață cât de cât mai asigurată. În primul și în primul rând, trebuie luate măsuri cu această corupție și după aceasta s-ar rezolva totul.