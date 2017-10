Ce avere declară șeful Departamentului Poliției de Frontieră al MAI, numit recent membru al Comitetului Executiv INTERPOL

La un an după ce a fost numit șef al Departamentului Poliției de Frontieră al MAI, la sfâșitul lunii septembrie curent, Fredolin Lecari a fost ales în calitate de membru al Comitetului Executiv INTERPOL, delegat din partea Continentului European. Anterior, Lecari a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în funcția de șef al Centrului cooperare poliţienească internaţională (CCPI) al Inspectoratului General al Poliţiei.

INTERPOL Executive Committee: Fredolin Lecari of #Moldova has been elected Delegate for #Europe – #INTERPOLGA pic.twitter.com/jERQcljoLH

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 29, 2017