Cinci păsări incluse în Cartea Roșie, împușcate în R. Moldova. Un cocostârc urmărit prin satelit a dus la descoperirea cazului

Cinci păsări din două specii incluse în Cartea Roșie a R. Moldova au fost găsite moarte în apropierea unui lac de la marginea satului Pîrjota, raionul Rîșcani. Este vorba despre un cocostârc negru, în vârstă de trei luni și jumătate, și patru lopătari. Cazul a fost descoperit după ce dispozitivul GPS montat pe cocostârc a indicat că pasărea nu se mai deplasa, anunță Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN).

Cocostârcul negru, numit Lembe, era monitorizat de ornitologi din Estonia. Pasărea fusese echipată cu un transmițător GPS, care le permitea specialiștilor să-i urmărească deplasările în timpul primei sale migrații spre Africa.

Lembe și-a început călătoria pe 19 august. În drumul său spre sud, cocostârcul a traversat Letonia, Lituania, Belarus și Ucraina, iar la începutul lunii septembrie a ajuns pe teritoriul R. Moldova.

Semnalul GPS s-a oprit la Rîșcani

Pe 6 septembrie, la ora 20:38, datele transmise de dispozitiv au arătat că pasărea nu se mai deplasa. Ornitologii estonieni au devenit îngrijorați și au contactat reprezentanții SPPN din R. Moldova.

Coordonatele transmise de dispozitiv indicau o zonă din apropierea satului Pîrjota, raionul Rîșcani. Reprezentanții organizației s-au deplasat la fața locului, unde au găsit cocostârcul mort pe malul unui lac.

Descoperirea nu s-a oprit însă la Lembe. În apropiere au fost găsite cadavrele altor patru păsări – lopătari, despre care SPPN susține că au fost, de asemenea, împușcate.

Ambele specii – cocostârcul negru și lopătarul – sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Potrivit organizației, în apropierea corpului cocostârcului a fost găsit și un cartuș de alice.

Ce a arătat examinarea cocostârcului

Pentru stabilirea cauzei morții, pasărea a fost supusă unei examinări radiologice și unei necropsii.

Conform informațiilor publicate de SPPN, investigațiile au arătat că Lembe prezenta răni provocate de alice, inclusiv la nivelul craniului. Pasărea avea, de asemenea, ambele aripi fracturate și multiple traumatisme.

Raportul veterinar indică faptul că două alice au penetrat craniul cocostârcului și au provocat hemoragii cerebrale masive. Moartea ar fi survenit în urma acestor leziuni și a șocului traumatic provocat de multiplele răni.

Astfel, prima migrație a cocostârcului spre Africa s-a încheiat în nordul R. Moldova, după ce acesta traversase deja patru țări.

SPPN a sesizat autoritățile

În urma descoperirii, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a sesizat Inspecția pentru Protecția Mediului Rîșcani, iar cazul a ajuns ulterior și în atenția Poliției.

SPPN solicită investigarea circumstanțelor în care au murit cele cinci păsări, identificarea persoanelor responsabile și stabilirea faptului dacă acestea au fost victimele unei acțiuni ilegale de vânătoare.

Organizația atrage atenția că incidentul s-a produs în perioada migrației de toamnă, când numeroase păsări traversează teritoriul R. Moldova sau se opresc aici pentru hrană și odihnă.

În acest context, SPPN solicită și modificarea legislației privind vânătoarea, astfel încât sezonul de vânătoare pentru speciile acvatice să înceapă la 15 octombrie, și nu la 15 august, cum este prevăzut în prezent.

Potrivit organizației, decalarea perioadei ar reduce riscul ca păsările migratoare și speciile protejate să fie împușcate în perioada în care traversează teritoriul țării.

Ce riscă persoanele responsabile

Nimicirea exemplarelor de animale incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova este sancționată de legislație. În cazul identificării persoanelor care au împușcat păsările, autoritățile urmează să stabilească încadrarea juridică a faptelor și sancțiunile aplicabile.

Pe lângă sancțiunea pentru încălcarea legislației privind protecția speciilor, persoanele responsabile ar putea fi obligate să achite și prejudiciul cauzat mediului. Eventuale alte sancțiuni vor depinde de circumstanțele stabilite în cadrul investigației.