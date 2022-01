VIDEO/ Care sunt schimbările majore între gestionarea crizei provocate de Covid-19 de Guvernul dvs față de Guvernul precedent? Răspunde prim-ministra Natalia Gavrilița

Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova afirmă, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, că ar exista mai multe diferențe între gestionarea crizei provocate de Covid-19 de către guvernul pe care-l conduce și fostul guvern, susținut de reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

Declarații la acest subiect, Gavrilița a făcut în cadrul unui interviu acordat Ziarului de Gardă.

Care sunt schimbările majore între gestionarea crizei provocate de Covid-19 de Guvernul dvs față de Guvernul precedent? Există păreri că, din păcate, nu s-au schimbat foarte multe.

— Îmi pare rău de această percepție. Primul lucru fundamental este că, în urma discuțiilor, cu mai mulți actori interesați, cu asociațiile de business și alte organizații, în septembrie 2021 am adoptat un cadru predictibil de măsuri de protecție, bazat pe incidența cazurilor de infectare și grade de alertă, cu un sistem bine pus la punct, unde în fiecare zi de luni, Agenția Națională în Sănătate Publică spune care este gradul de alertă pentru localitate, iar după asta Comisia teritorială, în baza acestor cifre și analize, aplică măsurile de protecție stabilite de CNESP. Asta a funcționat în valul patru și am avut o rată de infectare mai mică decât România și Ucraina. Mai mult, noi am venit cu mecanisme serioase de compensare. Din octombrie 2021, avem această aplicație de citire a codului QR. Avem certificatul verde de vaccinare, acceptat în UE. Avem două zile libere, finanțate de stat, pentru fiecare doză de vaccinare. Acum trecem la învățământul online, dar încă de la finele anului trecut, avem mecanismul de compensare pentru părinții care stau acasă cu copiii, în cazul în care școlile intră în izolare sau, cum este acum, școlile intră pe online. Cu acordul angajatorului, unul din părinți poate să-și ia zile libere și este plătită o anumită indemnizație. În plus, avem compensarea șomajului tehnic și compensarea pentru reducerea termenului de muncă al angajaților, pentru a proteja locurile de muncă. Deci, statul vine cu subvenționarea salariului pentru angajații care nu pot lucra din cauza măsurilor de protecție. Aceste mecanisme au fost aplicate în alte țări și nu au fost aplicate la noi în anul 2020.

Am discutat cu prim-ministra și despre cealaltă criză majoră cu care se confruntă R. Moldova, cea a gazelor naturale. Natalia Gavrilița a fost întrebată despre încrederea pe care o are în șeful de la Moldovagaz, și dacă crede că acel contract semnat cu Gazprom nu este în detrimentul R. Moldova. Prim-ministra a vorbit inclusiv despre activitatea Guvernului și a miniștrilor, despre posibile remanieri guvernamentale, dar și despre faptul că încrederea în guvernare scade.

