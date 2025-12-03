Barajul Costești–Stînca urmează să fie reabilitat. Costul lucrărilor ajunge la aproximativ 32,7 milioane de lei

Barajul Costești–Stînca urmează să fie supus unui proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, vor fi realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Mediului.

Conform sursei citate, lucrările prevăd reabilitarea elementelor metalice ale barajului, care, în timp, s-au uzat din cauza variațiilor de temperatură, a umidității permanente și a proceselor naturale de coroziune. Sunt vizate și mecanismele ce reglează scurgerea controlată a apei, inclusiv dispozitivele din zona golirilor de fund și elementele aferente sistemelor energetice, pentru a menține capacitatea barajului de a gestiona eficient debitul râului Prut.

„Un rol central în proiect îl are modernizarea sistemului piezometric prin forarea și instalarea a 34 puncte de măsurare noi. Aceste intervenții sunt esențiale pentru monitorizarea infiltrației apei și observarea comportării structurale a barajului. Totodată, patru dale de beton din zona barajului vor fi schimbate, inclusiv completarea golurilor de sub acestea”, se arată în comunicat.

Lucrările vor fi realizate pe parcursul a doi ani și fac parte din programul de reabilitare a Nodului Hidrotehnic Costești–Stânca.

Construit între 1974 și 1978, cu o lungime de 3000 de metri și o înălțime de 43 de metri, contribuie la producerea a circa 1,3% din energia consumată în R. Moldova, informează Ministerul Mediului.