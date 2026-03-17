Braconaj piscicol, depistat în flagrant la lacul de acumulare Costești–Stânca: un bărbat este cercetat penal pentru un prejudiciu de peste 260 de mii de lei

Un bărbat din Duruitoarea Nouă va fi cercetat penal pentru că ar fi capturat ilegal circa 30 de kilograme de pește, pe lacul de acumulare Costești–Stânca, a comunicat Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice ar fi în sumă de 267 de mii de lei.

În dimineața zilei de marți, 17 martie, inspectorii de mediu din Rîșcani au fost alertați de către Sectorul Poliției de Frontieră „Cuconeștii Noi” despre un caz de braconaj piscicol depistat în flagrant.

Incidentul a avut loc pe lacul de acumulare Costești–Stânca, în apropierea localității Duruitoarea Nouă, unde un bărbat ar fi fost surprins în timp ce practica pescuit ilegal.

Potrivit constatărilor din teren, bănuitul, originar din Duruitoarea Nouă, a instalat în seara precedentă cinci plase din monofilament, cu o lungime totală de aproximativ 300 de metri. Acesta a revenit ulterior pentru a le ridica din apă, folosind o barcă gonflabilă.