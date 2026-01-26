Deputata PAS Anastasia Nichita renunță la mandat: „Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință”

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, renunță la mandatul de parlamentară, a anunțat sportiva printr-o postare pe Facebook. „Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales.”

„În ultima perioadă am încercat să duc, în același timp, rolul de mamă, rolul de sportivă care încă visează la Los Angeles 2028 și responsabilitatea funcției de deputat. Am vrut să fiu peste tot, pentru toți. Însă adevărul este simplu și dureros: oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp. Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales. Din respect pentru voi, pentru această funcție și pentru țară, nu pot și nu vreau să rămân doar cu numele, fără toată dăruirea necesară”, a scris Nichita.

„Aleg să fiu mamă cu toată inima și sportivă cu aceeași credință”

„Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum: lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică. Plec din Parlament cu fruntea sus și cu o recunoștință imensă față de toți cei care au avut încredere în mine. Fiecare vot, fiecare mesaj de susținere, fiecare cuvânt bun a însemnat enorm. Chiar și momentele grele, criticile și atacurile m-au întărit și m-au învățat lecții importante. Rămân implicată în viața publică, iar de fiecare dată când voi putea contribui la dezvoltarea și promovarea valorilor sportive și naționale, o voi face cu inimă deschisă”, a precizat sportiva.

Anastasia Nichita este luptătoare de stil liber și a luat primul argint al Moldovei după o pauză de 24 de ani la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, sportiva se afla pe lista primelor zece candidați PAS la funcția de deputat în parlament.

Potrivit lui Nichita, președinta Maia Sandu a invitat-o de a face parte din echipa PAS.

„Am fost înfrântă și m-am ridicat, dar niciodată nu am uitat de R. Moldova, pentru că știu că ea merită mai mult, sportivii ei merită mai mult. Tocmai de aceea am decis să dau curs invitației doamnei președinte de a face parte din lista PAS. Cine poate înțelege mai bine nevoile reale ale sportivilor, ale tinerilor, ale părinților și antrenorilor, dacă nu un sportiv care a trecut prin toate etapele acestui drum. Am fost în cantonamente și știu cum trebuie să fie o infrastructură europeană. Vreau ca, în următorii ani, aceste condiții să le avem acasă”, a comunicat Anastasia Nichita.

În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Potrivit listei, în locul Anastasiei Nichita trebuie să devină deputată Tatiana Rotari, juristă de profesie.