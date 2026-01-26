Importul cărnii de pasăre din Ucraina, suspendat temporar. Explicațiile ANSA

Carnea de pasăre din Ucraina, precum și produsele derivate din aceasta, nu mai pot fi importate temporar în R. Moldova. Decizia a fost anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) pe 26 ianuarie. Instituția precizează că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina, ceea ce a determinat nimicirea a circa 110 mii de păsări.

Decizia ANSA se bazează pe rezultatele unor „investigații complexe”, spun autoritățile, desfășurate în ancheta inițiată după depistarea substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina.

ANSA a evidențiat următoarele neconformități:

Planul de monitorizare a reziduurilor, prezentat de autoritatea competentă din Ucraina, este inferior celui aplicat în R. Moldova. Testarea substanțelor interzise, inclusiv a metronidazolului, se realizează doar în mușchi, fără a include serul sangvin. „Potrivit studiilor științifice și a ghidurilor europene de referință, metronidazolul se degradează rapid în țesutul muscular, dar rămâne stabil în ser și ouă, fapt care limitează capacitatea controalelor la import de a garanta lipsa utilizării substanțelor interzise”, a precizat ANSA.

Deși legislația ucraineană interzice utilizarea metronidazolului, investigațiile ANSA au relevat că „substanța este disponibilă pe piață”. „Medicamentele de uz veterinar pe bază de metronidazol sunt comercializate și incluse în cataloagele de produse ale unor companii producătoare de medicamente veterinare din Ucraina”, a stabilit ANSA.

Monitorizarea de către ANSA a platformelor de comerț electronic a evidențiat „existența unui număr semnificativ de produse care conțin metronidazol, comercializate fără prescripție, inclusiv în ambalaje de capacitate mare, fără un control adecvat asupra utilizării acestora la animalele destinate consumului uman”.

„Loturile de furaje neconforme identificate anterior au fost însoțite de certificate veterinare oficiale emise de autoritatea competentă a statului exportator, care atestau, în mod eronat, conformitatea și siguranța produselor”, a anunțat ANSA.

În aceste circumstanțe, ANSA consideră că „nu pot fi acceptate garanții suficiente privind siguranța cărnii de pasăre importate din Ucraina, chiar dacă aceasta este însoțită de certificate veterinare”.

„Suspendarea importurilor va rămâne în vigoare până la prezentarea de către autoritatea competentă din Ucraina a unor garanții credibile, conforme standardelor naționale, privind controlul substanțelor interzise, trasabilitatea produselor și funcționarea eficientă a controalelor oficiale”, se arată în mesajul ANSA.

Din 9 ianuarie, s-a luat decizia de suspendare temporară a importurilor furajelor combinate din Ucraina, cu excepția hranei pentru animalele de companie.

De ce este periculos consumul produselor alimentare provenite de la animalele depistate cu metronidazol?

„Pericolul generat de consumul produselor alimentare provenite de la animalele respective este evident”, aspect menționat și în Standardul International Codex Alimentarius al FAO, precum și în raportul Agenției Europene a Medicamentelor, documente care evidențiază îngrijorări majore legate de siguranța acestei substanțe, în special efectele legate de: