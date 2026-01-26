SONDAJ Majoritatea românilor susțin unirea cu R. Moldova. 37% ar vota împotrivă

Majoritatea românilor s-ar pronunța în favoarea reunificării R. Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum în următoarea perioadă, arată un sondaj de opinie realizat de CURS în ianuarie 2026, citat de digi24.

În urma interviului, 56% dintre respondenți ar vota pentru reunire la un eventual referendum, 37% ar vota împotrivă, iar 7% nu sunt siguri.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1 067 de respondenți, populație adultă rezidentă din România, cu drept de vot. Colectarea datelor a avut loc în perioada 14–23 ianuarie. „Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%”, spun autorii cercetării.

„Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăți marcate de pesimism economic, neîncredere în instituțiile politice și absența unor lideri percepui ca fiind capabili să ofere direcție și stabilitate. Percepția accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu așteptări inflaționiste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potențial major de influențare a comportamentului electoral și a stabilității politice pe termen scurt”, transmite CURS.

„Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a răspuns președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, la sediul președinției de la Chișinău la începutul lunii ianuarie 2026.

Maia Sandu a subliniat că, potrivit sondajelor de opinie, în prezent nu există o majoritate a populației R. Moldova care să susțină unirea cu România și că situația actuală este diferită față de sfârșitul anilor ’80, când în R. Moldova aveau loc manifestații în acest sens.

Apoi, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că țara sa va fi pregătită să ia în serios scenariul unirii „în momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta”. „Pentru moment nu suntem acolo”, a spus Nicușor Dan, adăugând că „în momentul acesta, Republica Moldova este un stat suveran, și suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetățenilor săi”.