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Autoritățile au aprobat transmiterea a trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, suplimentar celor cinci alocate anterior

Comisia Națională de Management al Crizelor (CNMC) a aprobat transmiterea a încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, suplimentar celor 5 alocate deja. Pompele sunt deja în proces de livrare către operator, care asigură alimentarea cu apă potabilă a municipiului Chișinău, a informat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

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Potrivit sursei citate, decizia vine ca răspuns la solicitarea de ajutor din partea „Apă-Canal Chișinău”, transmisă pe 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic pe râul Nistru și al stării de urgență în vigoare.

Anterior, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că în râul Nistru există în prezent suficientă apă pentru a asigura consumul municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Potrivit ministrului, problema principală nu este volumul de apă disponibil, ci capacitatea infrastructurii de a o capta în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă.

Potrivit Ministerului Mediului, nivelul apei în Nistru a scăzut fără precedent, iar în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă se face deja după un program.

Partea ucraineană a informat autoritățile de la Chișinău că nu poate deversa un volum mai mare de apă decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a alimentării localităților deja afectate.

În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și pregătesc măsuri pentru diferite scenarii. Pe 29 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a avut o ședință cu reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Discuțiile s-au axat pe evoluția situației hidrologice și măsurile necesare pentru menținerea aprovizionării cu apă a municipiului.

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