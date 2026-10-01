Ministrul Mediului Hajder: Apă fizic este în Nistru pentru Chișinău, însă problema este capacitatea de captare

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că în râul Nistru există în prezent suficientă apă pentru a asigura consumul municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Potrivit ministrului, problema principală nu este volumul de apă disponibil, ci capacitatea infrastructurii de a o capta în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă.

„Una dintre cele mai importante întrebări este: va fi suficientă apă în Nistru pentru Chișinău? Răspunsul este – da. Apă fizic este”, a declarat Hajder.

Potrivit ministrului, Chișinăul consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă. În același timp, chiar și în condițiile actualului nivel scăzut al apei, debitul Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă.

„Așadar, dacă vorbim strict de Chișinău, problema nu este volumul de apă, dar în capacitatea stației de a o capta”, a explicat ministrul. În acest context, Hajder a subliniat necesitatea adaptării infrastructurii de captare pentru situația în care nivelul Nistrului ar putea scădea și mai mult.

„Trebuie să ne unim eforturile și să intervenim tehnic pentru a adapta infrastructura astfel încât să putem capta apa chiar și atunci când nivelul Nistrului ar putea scădea mai mult. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat ministrul.

Anterior, Guvernul a anunțat că S.A. „Apă-Canal Chișinău” va primi încă trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat, care urmează să fie utilizate la priza de captare a apei din Nistru. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, solicitarea a fost transmisă pe 1 octombrie și vizează suplimentarea echipamentelor deja oferite companiei în luna august. Atunci, întreprinderea a primit cinci pompe.

Decizia vine în contextul situației hidrologice din bazinul Nistrului. Pe 29 septembrie, Ministerul Mediului a anunțat că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk spre Republica Moldova. În ultimele două săptămâni, în lac au intrat în mod natural aproximativ 27 de metri cubi de apă pe secundă.

Potrivit Ministerului Mediului, nivelul apei în Nistru a scăzut fără precedent, iar în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă se face deja după un program.

Partea ucraineană a informat autoritățile de la Chișinău că nu poate deversa un volum mai mare de apă decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a alimentării localităților deja afectate.

În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și pregătesc măsuri pentru diferite scenarii. Pe 29 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a avut o ședință cu reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Discuțiile s-au axat pe evoluția situației hidrologice și măsurile necesare pentru menținerea aprovizionării cu apă a municipiului.