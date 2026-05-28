Aproape patru mii de elevi vor lua 10 din oficiu la limba străină, peste o mie – la informatică și circa 100 – la limba și literatura română pentru alolingvi, fără să susțină examenul de bacalaureat

Un număr record de 3 791 de candidați la bacalaureat vor primi nota „10” din oficiu la proba de limbă străină. În același timp, 1 136 de candidați vor fi notați cu nota „10”, din oficiu, la examenul de informatică, față de doar 397 în sesiunea din 2025. De asemenea, în premieră pentru R. Moldova, 112 candidați au obținut nota „10”, din oficiu, la proba de limbă și literatură română pentru alolingvi. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de joi, 28 mai, a Comisiei Naționale de Examene, conform unui comunicat de presă.

„Numărul de candidați care beneficiază de această facilitate în anul curent este cel mai mare din ultimii zece ani. În sesiunea de bacalaureat din anul trecut, nota „10”, din oficiu, la proba de limbă străină a fost acordată unui număr de 3 138 de candidați, în sesiunea 2024 – 2 594, în sesiunea 2023 – 2 192, în 2022 – 1 596, în 2021 – 1 299, iar în 2020 – 1 349”, a declarat Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

Această practică a fost introdusă în 2015, când 229 de elevi au fost notați cu nota „10” la proba de limbă străină, în baza certificatelor care atestă competențele lingvistice.

Începând cu sesiunea de bacalaureat 2024, nota „10”, din oficiu, se acordă, conform regulamentului, și candidaților care au susținut, în clasele a X-a – a XII-a, examene internaționale pentru certificarea competențelor în domeniul informaticii. În sesiunea 2024, de această facilitate au beneficiat 61 de candidați, iar în 2025 – 397 de candidați.

Totodată, începând cu sesiunea de examene din 2026, nota „10” din oficiu poate fi acordată și la proba de limba și literatura română (alolingvi), pentru candidații care dețin un certificat de cunoaștere a limbii române la nivelul B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Sesiunea de bacalaureat 2026 va începe pe 2 iunie.