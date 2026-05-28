Votat în prima lectură: fără taxe vamale la importul turbinelor eoliene și al echipamentelor de stocare a energiei

Taxa vamală pentru importul instalațiilor de generare a energiei eoliene va fi redusă de la 8% la 0%. Un proiect de lege care conține noi măsuri legislative pentru încurajarea investițiilor în surse de energie regenerabilă cu soluții de stocare a fost votat în prima lectură de 68 de deputați.

Documentul mai prevedere excluderea și taxei vamale aplicate la importul bateriilor destinate stocării energiei regenerabile. Până acum, taxa aplicată era de 5%.

Totodată, va fi amânată plata drepturilor de import pe o perioadă de până la 20 de luni pentru echipamentele destinate proiectelor de energie regenerabilă cu stocare.

„Această măsură este un instrument de sprijin financiar pentru investitori, care are drept scop eliminarea obligativității achitării TVA la momentul importului. Astfel, dacă, în perioada suspendării obligației de plată, investiția a fost realizată, iar instalația a fost racordată la rețea, obligațiile vamale amânate se sting. Nu se vor stinge obligațiile de plată doar dacă importatorul a beneficiat de suport din partea statului, prin care a fost compensat parțial sau total costul bunurilor”, explică Parlamentul într-un comunicat.

Se mai propune substituirea monedei de referință din dolari SUA în euro în cadrul schemelor de sprijin pentru energia regenerabilă. Astfel, va fi aliniat cadrul normativ la noul regim valutar național și la realitățile economice ale sectorului energetic.

Anterior, a fost eliminată bariera fiscală și pentru importul de echipamente fotovoltaice.

Inițiativa legislativă va fi examinată de Parlament în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la amânarea termenului de import se vor aplica pentru operațiunile efectuate până la 1 iulie 2028.