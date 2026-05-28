Parlamentul a aprobat o declarație cu privire la combaterea fumatului și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Se cere recunoașterea fumatului drept o afecțiune cronică ce necesită asistență medicală și terapeutică specializată

Parlamentul a aprobat o declarație cu privire la reducerea consumului de produse de tutun, promovarea conceptului „Parlamentul fără fum de tutun” și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă. Inițiativa aparține deputatului din Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Vladimir Odnostalco, și a fost susținută de deputați din toate fracțiunile.

ZdG a scris recent că, deși legea interzice vânzarea produselor cu nicotină copiilor și comercializarea acestora online, în R. Moldova, copiii pot procura cu ușurință țigări electronice și produse conexe tutunului. Agenți economici, site-uri specializate, aplicații de livrare și alte platforme facilitează accesul copiilor la astfel de produse, întrucât nu verifică vârsta cumpărătorilor.

ZdG a comandat o țigară electronică de pe site-ul unei companii înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar produsul a fost livrat fără verificarea vârstei. În același timp, prin intermediul Telegram, am achiziționat inclusiv produse interzise spre comercializare în R. Moldova, care nu aveau timbru de acciz, dar un nivel de nicotină peste limitele legale.

Conform unui comunicat de presă, declarația susținută de deputați reafirmă angajamentul autorităților pentru consolidarea politicilor publice de prevenire și combatere a fumatului și a dependenței de nicotină, în contextul creșterii consumului de produse din tutun și nicotinice, în special în rândul tinerilor și minorilor.

Totodată, declarația evidențiază necesitatea adoptării unei strategii naționale privind prevenirea și tratamentul adicțiilor, precum și recunoașterea fumatului drept o formă de dependență și o afecțiune cronică ce necesită inclusiv asistență medicală și terapeutică specializată.

Parlamentarii și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea accelerată a consumului de noi produse de tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. Semnatarii declarației condamnă „practicile de marketing agresiv al acestui tip de produse prin intermediul platformelor digitale, rețelelor de socializare, aromelor atractive și designului produselor”.

Declarația subliniază că instituțiile publice sunt obligate să promoveze standarde sociale și repere morale pentru întreaga societate. În acest sens, Parlamentul atenționează că „educarea unei generații sănătoase este incompatibilă cu toleranța statului față de orice formă de dependență și încurajează instituțiile să creeze condiții pentru un mod de viață sănătos”.

Potrivit datelor statistice, numărul fumătorilor activi din Republica Moldova este de circa 620 000 de persoane. Aproximativ 25,5% dintre persoanele cu vârsta de peste 15 ani sunt fumători activi. Anual, circa 6 000 de persoane își pierd viața din cauza bolilor asociate consumului de tutun sau expunerii la fumul pasiv.