Aplicarea sancțiunilor, pentru încălcările rutiere comise cu vehicule înmatriculate în alte state, ar putea deveni mai simplă

Șoferii care încalcă regulile de circulație rutieră în R. Moldova, cu mașini înmatriculate în alte țări, ar urma să poată fi „identificați mai simplu și sancționați mai rapid”. Guvernul a aprobat modificarea Codului Contravențional pentru a stabili reguli mai clare în acest sens, conform unui comunicat de presă.

În prezent, legea prevede proceduri generale pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, însă nu reglementează „suficient de clar” situațiile în care încălcările sunt comise cu mașini înmatriculate peste hotare. Noile prevederi vor permite schimbul de informații cu autoritățile din alte state pentru a identifica proprietarii vehiculelor și persoanele care au comis încălcările.