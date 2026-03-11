Aplicarea sancțiunilor, pentru încălcările rutiere comise cu vehicule înmatriculate în alte state, ar putea deveni mai simplă
Șoferii care încalcă regulile de circulație rutieră în R. Moldova, cu mașini înmatriculate în alte țări, ar urma să poată fi „identificați mai simplu și sancționați mai rapid”. Guvernul a aprobat modificarea Codului Contravențional pentru a stabili reguli mai clare în acest sens, conform unui comunicat de presă.
În prezent, legea prevede proceduri generale pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, însă nu reglementează „suficient de clar” situațiile în care încălcările sunt comise cu mașini înmatriculate peste hotare. Noile prevederi vor permite schimbul de informații cu autoritățile din alte state pentru a identifica proprietarii vehiculelor și persoanele care au comis încălcările.
„Modificările vor contribui la aplicarea mai eficientă a sancțiunilor și la asigurarea unor reguli egale pentru toți șoferii, indiferent dacă sunt din R. Moldova sau din alte țări. În același timp, acestea vor ajuta la creșterea siguranței în traficul rutier. Menționăm că, începând cu 2022, se înregistrează o scădere a numărului de accidente rutiere. Comparativ cu anul trecut, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a scăzut cu 10%.
Obiectivul este să continuăm prevenirea accidentelor rutiere și să creștem siguranța cetățenilor în trafic, prin eforturi comune, atât legislative, cât și de îmbunătățire a siguranței drumurilor, inclusiv prin semne de circulație rutieră corespunzătoare, îmbunătățire a culturii participanților în trafic, acțiuni ferme din partea poliției”, susțin reprezentanții Guvernului.