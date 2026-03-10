SUA cer Israelului să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului

Statele Unite au solicitat Israelului să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului, potrivit Axios, care citează trei surse apropiate.

Un oficial israelian a precizat că Washingtonul a trimis acest mesaj la un nivel politic înalt precum și șefului Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir.

Axios susține că oficialii americani au invocat trei motive, primul fiind dorința SUA de a colabora cu Iranul în sectorul energetic, după încheierea războiului.

În al doilea rând, SUA sunt îngrijorate de impactul pe care aceste atacuri le-ar avea asupra populației, precum și de represalii ale regimului de la Teheran care să vizeze infrastructura energetică a statelor din Golful Persic.

Deocamdată, Casa Albă, Departamentul de Stat al SUA și Ambasada Israelului în Washington nu a dat curs solicitărilor pentru comentarii.

Într-o conferință de presă susținută luni, 9 martie, președintele Donald Trump a spus că armata SUA a lovit 5000 de ținte în Iran, însă nu și din sectorul energetic.