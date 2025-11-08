De astăzi, permisele moldovenești vor putea fi convertite în Italia fără examene suplimentare

De astăzi, 8 noiembrie, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, document care aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia.

Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica Moldova pot fi convertite pe teritoriul Italiei, inclusiv cele obținute după anul 2020. De asemenea, termenul în care titularii pot solicita conversiunea permisului a fost extins de la 4 la 6 ani de la data stabilirii reședinței în Italia.

Pentru a beneficia de conversiune, permisul de conducere moldovenesc trebuie să fie valabil și să fi fost obținut înainte de stabilirea reședinței în Italia. Cererile se depun la Ufficio di Motorizzazione Civile sau prin intermediul școlilor auto autorizate, conform procedurilor prevăzute de legislația italiană.

Acordul facilitează integrarea cetățenilor moldoveni în Italia și elimină necesitatea susținerii unui nou examen auto, reprezentând un pas important în cooperarea bilaterală dintre cele două state.

Republica Moldova are încheiate acorduri similare cu Letonia, Spania, Marea Britanie, Grecia, Israel, Turcia, Albania și Lituania. Un Acord cu Franța a fost parafat și urmează să intre în vigoare, iar între Republica Moldova și Germania există o Declarație comună de intenție în acest sens.