Ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova, aflați în Marea Britanie, dacă vor să-și preschimbe permisul de conducere pentru categoria B

Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat marți, 9 decembrie, că eliberează un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement) cetățenilor moldoveni din Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul de conducere pentru categoria B. Modelul vechi al adeverinței a fost ajustat astfel încât să corespundă cerințelor părții britanice, conform unui comunicat de presă.

Adeverința poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau de la Departamentul de înmatriculare și calificare a conducătorilor auto (Chișinău, str. Salcâmilor, nr. 28).

Cetățenii moldoveni trebuie să atașeze documentul la dosarul pentru preschimbarea permisului de conducere, pe care îl vor transmite către autoritatea britanică – Agenția pentru Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor (DVLA).

Dosarele deja depuse la DVLA vor fi examinate fără a fi nevoie de a prezenta noul model de Adeverință. Autoritatea britanică, DVLA, va solicita direct de la ASP verificarea permisului, conform Memorandumului de Înțelegere moldo-britanic.

„Decizia vine în urma discuțiilor dintre ASP, Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit și DVLA, ce au fost organizate pentru a soluționa problemele raportate de către cetățenii R. Moldova care nu au putut să-și preschimbe permisul, atunci când prezentau vechiul model de Adeverință”, notează Agenția.

Pentru a depune dosarul la autoritatea britanică (DVLA):

Solicitați noua Adeverință (Certificate of Entitlement) de la ASP. Pentru aceasta veți avea nevoie de: actul de identitate; cererea-tip; dovada achitării taxei (plata se poate face prin Mpay); procură (în cazul în care Adeverința va fi ridicată în Moldova de către o altă persoană).

Includeți Adeverința, emisă de către ASP, în dosarul de preschimbare și expediați dosarul către DVLA, conform instrucțiunilor britanice. Cererea la DVLA trebuie depusă în termen de 5 ani de la stabilirea rezidenței.

Dacă nu sunteți în R. Moldova și nu puteți ridica personal Adeverința de la ASP, perfectați o procură pe numele unei persoane care să vă reprezinte în R. Moldova:

Procura se perfectează la Ambasada R. Moldova în Londra. În situații urgente, expediați un email la: [email protected]. Persoana împuternicită va ridica Adeverința de la ASP.

În cazul în care dețineți o semnătură electronică calificată, puteți oferi împuterniciri unei persoane din R. Moldova, prin intermediul serviciului MPower. Pentru aceasta, trebuie să vă autentificați pe mpower.gov.md. Persoana ridică Adeverința fără procură notarizată.

În cazul în care nu dețineți o semnătură electronică calificată, puteți solicita perfectarea unei Cărți de identitate la Ambasada R. Moldova în UK.

Începând cu 1 august 2025, cetățenii moldoveni cu viză de reședință în Marea Britanie și Irlanda de Nord pot preschimba la autoritatea britanică (DVLA) permisul de conducere moldovenesc, de categoria B, cu unul britanic, fără examene. Acest lucru se datorează unui acord semnat de către R. Moldova cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Cine poate aplica:

Moldovenii care lucrează sau vor să muncească în Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Studenți moldoveni care studiază în Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Britanici stabiliți temporar sau definitiv în R. Moldova.

Până acum, R. Moldova a încheiat acorduri similare cu alte șase state – Lituania, Turcia, Italia, Albania, Grecia și Spania.