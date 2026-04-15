Serviciul relații cu România, introdus în structura MAE. Ambasada României: „Un pas firesc și binevenit în consolidarea cooperării strategice”

Guvernul a decis extinderea și reorganizarea Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova, prin crearea unor noi servicii și suplimentarea personalului, pentru a face față creșterii accelerate a activității diplomatice și obiectivelor de integrare europeană.

În acest context, va fi creat Serviciul relații cu România, menit să consolideze cooperarea bilaterală, precum și Serviciul diplomație cibernetică, adaptat noilor provocări din domeniul digital. Totodată, Direcția diplomație economică va fi reorganizată în conformitate cu bunele practici ale ministerelor de externe din statele membre ale UE.

Ambasada României în R. Moldova a salutat decizia luată de Guvernul R. Moldova, menționând că este „un pas firesc și binevenit în consolidarea cooperării strategice”.

„Această inițiativă reflectă maturitatea și profunzimea parteneriatului bilateral, precum și necesitatea unei coordonări tot mai eficiente într-un context marcat de intensificarea dialogului politic, extinderea cooperării sectoriale și avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Instituționalizarea unui mecanism dedicat relației cu România confirmă importanța pe care Chișinăul o acordă acestui parteneriat privilegiat”, au declarat reprezentanții ambasadei.

Totodată, au menționat că România rămâne un susținător ferm al eforturilor de modernizare și reformă ale R. Moldova și, potrivit lor, „consolidarea capacității instituționale a Ministerului Afacerilor Externe contribuie direct la atingerea obiectivelor comune, în special în procesul de integrare europeană”.

Potrivit MAE, necesitatea acestor schimbări este determinată de creșterea constantă a volumului de activitate al ministerului, pe fondul avansării procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană (UE), al intensificării cooperării externe și al extinderii numărului de tratate internaționale și dosare consulare gestionate.

Documentul mai prevede majorarea statului de personal cu 35 de unități, în contextul în care volumul de activitate al instituției a crescut cu peste 20% în ultimul an.